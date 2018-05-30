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Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ankette, engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesi ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 çıktı.

AA | 30.05.2018 - 08:26..
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ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlenen bir anketle engelli adayların sınavla ilgili bazı uygulamalardan memnuniyet seviyeleri ölçüldü.

Ankette engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesi ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 olarak tespit edildi.

ÖSYM sınavlarında engelli adaylara ek süre verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

Engelli adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı da yüzde 86 olarak belirlendi.

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Diğer taraftan ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli adayların sınava alındığı binaların uygunluğu, kullanılması zorunlu bir aparat olması durumunda jammerlı sınav salonu hizmetinin artık her ilde yapılması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi.

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