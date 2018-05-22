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Köyceğiz Gölü'nün rengi değişti

Kaplıca ve sıcak su kaynaklarından dolayı her yıl renk değiştiren Köyceğiz Gölü, izlemeye doyulmayan görüntülere sahne oldu.

AA | 22.05.2018 - 18:56..
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Dalyan Kanalı aracılığıyla Ege Denizi'ne bağlanan Köyceğiz Gölü'nde, suyun rengi turkuaza dönüştü.

Göldeki renk değişikliği dolayısıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatil için gelen turistler tekne turuna çıkarak fotoğraf çektirdi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yaptığı açıklamada, göldeki renk değişimin her yıl yaşanan doğal bir olay olduğunu belirtti.

Köyceğiz Gölü'nün rengi değişti VİDEO

"RENGİ DAHA SONRA NORMALE DÖNÜYOR"

Renk değiminin bölgedeki kaplıca ve sıcak su kaynaklarından kaynaklandığını ileri süren Ceylan, "Her yıl gölün rengi bir dönem turkuaza dönüyor. Görsel bir güzellik ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra gölün rengi normale dönüyor." dedi.

KÜKÜRTTEN KAYNAKLI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi ise göldeki renk değişiminin sadece kükürt patlaması kaynaklı olmayabileceğini belirtti.

Renk değişiminin havaların ısınmasıyla göldeki canlılardan da oluşabileceğini kaydeden Killi, bu nedenle gölden alınacak numunelerle detaylı inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

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