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Rusya Deyrizor'u bombaladı

Suriye'de PYD'nin kirli oyunlarının gölgesinde bulunan Deyrizor'da Rus uçakları bombardıman gerçekleştirdi.

16.11.2017 - 09:10
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qweq

Rusya'ya ait altı uzun menzilli bombardıman uçağı, dün Suriye'nin Deyrizor vilayetinde bulunan Albu Kamal kasabası yakınlarındaki DEAŞ hedeflerini vurdu.

RUSY'DAN KALKAN UÇAKLAR İRAN'DAN VURDU

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TU-22m3 bombardıman uçaklarının saldırı için Rusya'daki üsten kalkarak İran ve Irak üzerinden geçtiği belirtildi.

Bakanlık uçakların DEAŞ'ın ikmal depolarını, militanları ve zırhlı araçları bombaladığını ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunun insansız hava aracı ve uyduyla teyit edildiğini belirtti.

HMEYMİM'DEN HAVA ESKORTU

Bakanlık ayrıca Rus kuvvetleri tarafından kullanılan Suriye'deki Hmeymim hava üssünde konuşlu Sukhoi-30SM savaş uçaklarının Suriye hava sahasındayken bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini ve tüm bombardıman uçaklarının güvenli bir şekilde üslerine geri döndüğünü söyledi.

Rusya Salı günü ABD'yi DEAŞ'ı Suriye'de fiili olarak korumakla suçladı Ortadoğu'da yürüttüğü terörle mücadeleyi samimi bulmadığını belirtti.

Rus Savunma Bakanlığı, özellikle ABD hava kuvvetlerinin Albu Kemal çevresinde Rusya'nın DEAŞ militanlarına yönelik saldırılarını engellemeye çalıştığına dikkat çekti.

ABD ise Rusya'nın bu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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