Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Katar emiri ile görüşen Erdoğan, tam destek aldı.

"OPERASYON TÜRKİYE'NİN VE BÖLGENİN HUZURU İÇİN"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, geç saatlerde yapılan görüşmede Suriye'deki opersayon gündeme alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emirine Zeytin Dalı Harekatı için, "Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selamatine önemli bir katkı niteliği taşıdığını" ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN AFRİN'DEKİ OPERASYONA DESTEK

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için tedbirlerin alındığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'den destek aldı.

Şeyh Temim, Katarlılar olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını söyledi.