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Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son verilerine göre, İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı havanın saat 18.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

DHA | 25.07.2018 - 08:46..
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İstanbul dün yerel olarak gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece civarı olacağı, öğle saatlerinde ise 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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