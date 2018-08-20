Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
HASTASIYIM
Sicimoğlu, aslında rehber olmanın çok ötesinde... O, gittiği yerlere kendi renkli kişiliğini de katan, yerel lezzetlerin peşine düşen ruhu olan yazılar yazıyor. Yunanistan’da 1000 yıllık zeytin ağacıyla neden konuştuğunu ya da Kolombiya’nın karanlık dehlizlerine neden girdiğini bu kitabı okuyunca anlayacaksınız.
Hastasıyım
Ayhan Sicimoğlu
Hürriyet Kitap
S.: 239
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FALCONER HAPİSHANESİ
Falconer Hapishanesi’nde Cheever, edebiyatında önemli bir yer kaplayan banliyöden uzaklaşıyor. Ama parmaklıkların ardında bir hapishane romanından çok daha fazlasını yazıyor.
Falconer Hapishanesi
Jhon Cheever
Çev.: Ayça Sabuncuoğlu
Can Yay.
S.: 192
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İLGİNÇLER
Yaz sanat kampında tanışan bu altı genç, köklü bir arkadaşlığın temelini atacak ve bizler, geçen zamanın onları gerçeklikle pazarlık etmeye zorlamasına tanıklık edeceğiz.
İlginçler
Meg Wolitzer
Çev.: Ferhan Ertürk
Pegasus Yay.
S.: 568
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B*K GİBİ HİSSETMEKTEN NASIL VAZGEÇİLİR
Mutluluk ve başarıya ulaşmayı engelleyen kötü alışkanlıkları bırakmak için yanlış yaptığınız şeyleri dobra dobra anlatan bir rehber.
B*k Gibi Hissetmekten Nasıl Vazgeçilir
Andrea Owen
Çev.: Müge Hestbaek
Yabancı Yay.
S.: 216
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NARSİST
New York Times’ta dört hafta boyunca birinci sırada kalan bir aşk hikâyesi.
Narsist
Penelope Ward, Vi Keeland
Çev.: Tuba Özkat
Yabancı Yay.
S.: 304
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BU ÖLÜMSÜZ
Roger Zelazny, farklı mitolojileri bilimkurgu romanlarına uyarlamasıyla pek çok yazarın yalnızca hayal edebildiği bir şeyi alışkanlık haline getirmiş eşsiz bir yazar. Yunan mitolojisiyle harmanlanan Bu Ölümsüz ise hem Zelazny’nin ilk romanı olması hem de Hugo En İyi Roman Ödülü’nü Dune gibi bir başyapıtla paylaşması sebebiyle bilimkurgudaki kilometre taşlarından biri.
Bu Ölümsüz
Roger Zelazny
Çev.: Sönmez Güven
İthaki Yay.
S.: 208
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SAİT FAİK'İN HİKAYELERİNDE BAŞLICA KONULAR
“Sait Faik’in Hikâyelerinde Başlıca Konular” başlıklı bu kitap, 1990 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinin düzenlenmiş hâlidir.
Sait Faik’in Hikâyelerinde Başlıca Konular
Songül Taş
Anı Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş
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