Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

HASTASIYIM

Sicimoğlu, aslında rehber olmanın çok ötesinde... O, gittiği yerlere kendi renkli kişiliğini de katan, yerel lezzetlerin peşine düşen ruhu olan yazılar yazıyor. Yunanistan’da 1000 yıllık zeytin ağacıyla neden konuştuğunu ya da Kolombiya’nın karanlık dehlizlerine neden girdiğini bu kitabı okuyunca anlayacaksınız.

Hastasıyım

Ayhan Sicimoğlu

Hürriyet Kitap

S.: 239

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FALCONER HAPİSHANESİ

Falconer Hapishanesi’nde Cheever, edebiyatında önemli bir yer kaplayan banliyöden uzaklaşıyor. Ama parmaklıkların ardında bir hapishane romanından çok daha fazlasını yazıyor.

Falconer Hapishanesi

Jhon Cheever

Çev.: Ayça Sabuncuoğlu

Can Yay.

S.: 192

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İLGİNÇLER

Yaz sanat kampında tanışan bu altı genç, köklü bir arkadaşlığın temelini atacak ve bizler, geçen zamanın onları gerçeklikle pazarlık etmeye zorlamasına tanıklık edeceğiz.

İlginçler

Meg Wolitzer

Çev.: Ferhan Ertürk

Pegasus Yay.

S.: 568

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B*K GİBİ HİSSETMEKTEN NASIL VAZGEÇİLİR

Mutluluk ve başarıya ulaşmayı engelleyen kötü alışkanlıkları bırakmak için yanlış yaptığınız şeyleri dobra dobra anlatan bir rehber.

B*k Gibi Hissetmekten Nasıl Vazgeçilir

Andrea Owen

Çev.: Müge Hestbaek

Yabancı Yay.

S.: 216

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NARSİST

New York Times’ta dört hafta boyunca birinci sırada kalan bir aşk hikâyesi.

Narsist

Penelope Ward, Vi Keeland

Çev.: Tuba Özkat

Yabancı Yay.

S.: 304

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BU ÖLÜMSÜZ

Roger Zelazny, farklı mitolojileri bilimkurgu romanlarına uyarlamasıyla pek çok yazarın yalnızca hayal edebildiği bir şeyi alışkanlık haline getirmiş eşsiz bir yazar. Yunan mitolojisiyle harmanlanan Bu Ölümsüz ise hem Zelazny’nin ilk romanı olması hem de Hugo En İyi Roman Ödülü’nü Dune gibi bir başyapıtla paylaşması sebebiyle bilimkurgudaki kilometre taşlarından biri.

Bu Ölümsüz

Roger Zelazny

Çev.: Sönmez Güven

İthaki Yay.

S.: 208

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SAİT FAİK'İN HİKAYELERİNDE BAŞLICA KONULAR

“Sait Faik’in Hikâyelerinde Başlıca Konular” başlıklı bu kitap, 1990 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinin düzenlenmiş hâlidir.

Sait Faik’in Hikâyelerinde Başlıca Konular

Songül Taş

Anı Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

[email protected]

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