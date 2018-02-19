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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Pamukkale ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA | 19.02.2018 - 08:38..
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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece meydana gelen kazada Pamukkale'den Denizli yönüne giden Alper Demir yönetimindeki 45 ZF 504 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Öztürk yönetimindeki 20 AU 788 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Mehmet Örnekçi yaşamını yitirirken, her iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan Bekir Öztürk yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Ambulansla Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Örnekçi'nin cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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