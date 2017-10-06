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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi

06.10.2017 - 09:00
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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlara devam ediliyor.

TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalına hava harekatı gerçekleştirildi.

BARINAKLAR İMHA EDİLDİ

Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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