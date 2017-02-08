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9 akaryakıt şirketine 3,6 milyon lira ceza

EPDK tarafından 9 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 581 bin 662 lira ceza verildi, 5 şirketten de yazılı savunma istendi.

08.02.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Resmi gazetede yayınlanan ilana göre, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, LPG yetkili işletme sertifikası olmayan personel çalıştırma, lisans dışı faaliyet ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi sebeplerle 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 581 bin 662 lira para cezası uygulayan EPDK, benzer sebeplerle 5 şirketten de yazılı savunma istedi.

Bu arada kurum, geçmişte lisans başvurusu yapan 3 şirkete, geçerlilik süresi dolan belgelerini yenilememeleri halinde lisanslarının iptal edileceğini ilanen tebliğ etti.

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