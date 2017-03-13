9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

ORC Araştırma, 36 ilde 3140 kişiye "referandum'da evet mi hayır mı" diyeceklerini sordu.

1-7 Mart arasında gerçekleştirilen anket çalışmasında ‘evet’ oyları yüzde 57,2 çıkarken, ankete katılanların yüzde 42.8'i ise 'Hayır' oyu kullanacağını söyledi. Anayasa değişikliğinin kabul edileceğine inananların oranı da yüzde 59,6 oldu.

DİĞER ANKET ŞİRKETLERİNİN SONUÇLARI

Bu arada A&G, MAK, Metropoll, Gezici, Andy-Ar, Konsensus, Konda, Optimar gibi anket şirketlerinin referandum anket sonuçlarını sizler için derledik. İşte son yapılan anketler ve referandum sonuçları;

GENAR referandum anket sonuçları : Yüzde 55 evet

Referandumda 'EVET' diyenlerin oranı %55. Hayır diyenlerin oranı yüzde 45.

Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96’sı, MHP seçmeninin yüzde 46’sı referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10’u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5’i “evet” diyeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

A&G referandum anketi: Yüzde 54 evet

Son genel seçimlerin tek bileni olan A&G araştırma şirketinin referandum anket sonuçlarına göre evet oyları yüzde 54 oldu. Adil Gür'ün anketine göre hayır oyları da yüzde 46 civarında.

Adil Gür, "Evet oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini “Erdoğan’a duyduğu güven” olarak, “Hayır” oyu verecekler ise “Erdoğan karşıtlığı” ile açıklıyor' bilgisini verdi.

BAŞBAKAN'IN MASASINDAKİ 3 ANKET

Geçtiğimiz hafta Abdülkadir Selvi Başbakan Yıldırım'ın masasında bulunan 3 anketin sonuçlarını paylaştı, Anketleri yapan firmalar hakkında bilgi vermedi ancak anket sonuçları şöyle;

Yüzde 53.8 evet, yüzde 46.2 hayır.

Yüzde 54 evet, yüzde 46 hayır.

Yüzde 54.5 evet, yüzde 45.5 hayır.

Konsensus referandum anket sonuçları: Yüzde 59 evet

Sektörün önemli araştırma şirketlerinden Konsensus şirketinin sitesinden verdiği referandum anket sonuçlarında Evet diyenlerin oranı yüzde 59, HAYIR diyenlerin oranı yüzde 41 olarak görülüyor.

MAK referandum anket sonuçları: Yüzde 59 evet

Anket sonuçlarına göre referandumda 'Evet' diyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 13 olan kararsızların dağılımasıyla yüzde 59,77 olarak ortaya çıkıyor..

Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 40.23. "Referandumun sonucu ne olur?” sorusuna gençlerin yüzde 56'sı "Evet çıkar”, yüzde 31'i ise "Hayır çıkar” yanıtını veriyor.

Metropoll referandum anket sonuçları : Yüzde 56 evet çıkar

Metropoll araştırma şirketinin Şubat ayı içinde yaptığı ve DW Türkçe ile paylaştığı son anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde katılım yüzde 83 civarında görünüyor.

Eğer bu seviyede kalırsa ‘evet' ve ‘hayır' oylarının şansı eşit. Türkiye genelinde sandığa gitmeme oranı yüzde 18 iken 18-24 yaş arasında bu oran yüzde 46'ya çıkıyor. Anketlerde genç seçmenlere sorulan "Referandumun sonucu ne olur?” sorusuna katılımcıların yüzde 56'sı "Evet çıkar”, yüzde 31'i ise "Hayır çıkar” yanıtını verdi.

Optimar referandum anket sonuçları : Yüzde 53 evet

26 ilde 3 Ocak - 10 Ocak 2017 tarihleri arasında, 2043 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankete göre evet yüzde 53,6, hayır ise yüzde 46,4 oldu.

HAYIR ÇIKACAK DİYEN İKİ ANKET ŞİRKETİ

Gezici referandum anket sonuçları : Yüzde 58 hayır

Referandumda hayır çıkacağını iddia eden bugüne kadar sadece 2 anket şirketi oldu.

Bunlardan biri seçimlerdeki şaibeli anketleri ile bilinen Gezici oldu. Bugüne kadar hiçbir seçimin sonucunu bilemeyen Gezici'nin referandum anket sonuçlarına göre halkın yüzde 41.2’sinin ‘Evet’, yüzde 58.2’sinin ise ‘Hayır’ diyecek.

AKAM referandum anket sonuçları : Yüzde 57 hayır

Referandumda 'hayır' çıkacağını iddia eden anketler sonuçlarından birini de AKAM şirketi yayınladı. Bu ankete göre de Hayır oyları yüzde 57.6 ile önde görünüyor. AKAM'ın iddiasına göre evet oyları yüzde 42 civarında bulunuyor.