9 ayda düğün için 19 milyar 17 milyon lira harcandı

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde mobilya ve dekorasyon işlemleri için banka kartlarıyla 1 milyar 526 lira ve kredi kartlarıyla da 17 milyar 491 milyon lira olmak üzere 19 milyar 17 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla 59 milyon adet işlem gerçekleştirildi.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 9 AYDA 17 MİLYAR LİRALIK HARCAMA

Mobilya sektöründe kartlarla geçen yılın 9 ayında 58 milyon adet işlemde 17 milyar liralık, yılın tamamında da 78 milyon adet işlemde 22,9 milyar liralık harcama yapıldı.

Bu yılın 9 ayında da mobilya sektöründe kartlı ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış kaydedildi. Söz konusu artışta mobilya sektöründeki KDV indiriminin etkisi büyük oldu.

KUYUM SEKTÖRÜNDE 9 AYDA 8 MİLYAR LİRA

Kuyum sektöründe ise bu yılın ocak-eylül döneminde kartlarla 8 milyar 896 milyon liralık harcama yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Mobilya ve kuyum sektöründe banka ve kredi kartlarıyla bu yılın 9 ayında 27 milyar 913 milyon liralık ödeme yapıldı. Söz konusu sektörlerdeki harcama geçen yılın 9 ayında 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

EN ÇOK HARCAMA DÜĞÜN SEZONLARINDA

BKM verilerine göre, mobilya ve kuyum sektöründe kartlı işlemlerde en fazla harcama "düğün mevsimi" olarak bilinen ikinci ve üçüncü çeyrekte gerçekleşti.

Mobilya ve kuyum sektöründe kartla yapılan harcamaların tutarı bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 84 milyon lira, ikinci çeyreğinde 9 milyar 417 milyon lira, üçüncü çeyreğinde 10 milyar 411 milyon lira oldu.

Mobilya ve kuyum sektöründe kredi kartı ve banka kartlarıyla bu yıl aylar itibarıyla yapılan harcama tutarları (milyon TL) şöyle:

2017 Kredi kartı Banka kartı Kredi kartı Banka kartı Toplam Ocak 1.505 122 631 90 2.349 Şubat 1.614 131 739 117 2.601 Mart 2.097 159 754 125 3.135 Nisan 2.040 171 777 149 3.138 Mayıs 2.058 179 956 184 3.377 Haziran 1.835 165 738 164 2.903 Temmuz 2.083 198 949 225 3.456 Ağustos 2.153 214 988 255 3.610 Eylül 2.106 187 869 183 3.345 Toplam 17.491 1.526 7.403 1.493 27.913

Bu yılın ilk, ikinci ve üçüncü çeyrekleri itibarıyla mobilya ve kuyum sektöründe kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılan harcama tutarları da (milyon TL) şöyle:

Mobilya Kuyum Dönem Kredi kartı Banka kartı Kredi kartı Banka kartı Toplam 1. çeyrek 5.216 412 2.125 332 8.084 2. çeyrek 5.933 515 2.471 498 9.418 3. çeyrek 6.342 599 2.807 663 10.411





