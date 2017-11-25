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9 aylık bebek asansör boşluğuna düştü

Esenyurt'ta bir sitede 9 aylık bebek asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

DHA | 25.11.2017 - 18:29..
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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu asansöre bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu.

9 AYLIK MUHAMMED KURTARILAMADI

Bu sırada asansör  hareket etti. Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü. Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

9 aylık bebek asansör boşluğuna düştü

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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