9 aylık bebek asansör boşluğuna düştü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu asansöre bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu.

9 AYLIK MUHAMMED KURTARILAMADI

Bu sırada asansör hareket etti. Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü. Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.