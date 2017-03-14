9 aylık bebek babasını yeni gözlükleriyle ilk defa gördü

ABD'de Hava Kuvvetleri'ndeki görevi için 2 aylığına Antartika'ya giden Brandon Caldwell, döndüğünde oğluyla karşılaştı.

BABASININ KUCAĞINA ATLADI

Oğlunun kendisini hatırlamayacağı endişesini taşıyan Caldwell, hiç beklemediği bir tepki aldı. Babasını gören 9 aylık Reagan, babasının kucağını atladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sevincini gizleyemeyen Reagan'ın görüntüsünü ise annesi kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Annesi bebeğinin menenjit ve septisemi hastası olduğunu da ifade ederek tedaviden sonra büyük aşama kaydettiklerini açıkladı.