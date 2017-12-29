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9 aylık bebek leğende boğuldu

Adana'da annesi evde temizlik yaparken banyodaki içi su dolu leğende boğulan 9 aylık bebek hayatını kaybetti.

İHA | 29.12.2017 - 17:46..
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Bir annenin temizlik yaparken başına gelen olay son derece trajik.

9 AYLIK BEBEK SU DOLU LEĞENE GİRDİ

Olay Adana Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi’nde 56021 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Vefa Muhammed evde temizlik yaptığı sırada 9 aylık bebeği Sündüs, emekleyerek banyodaki içi su dolu leğene girdi.

Bir süre sonra banyoya giden Vefa Mustafa, leğenin içinde kızının hareketsiz olarak yattığını gördü.

9 aylık bebek leğende boğuldu

HAYATINI KAYBETTİ

Paniğe kapılan baba Muhammed ile anne Vefa Mustafa, romörklü elektrikli bisikletleriyle bebeği mahalle yakınlarındaki bir tıp merkezine götürdü.

Bebeğe müdahale eden sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayı haber alan yakınları da tıp merkezine akın etti. Gözyaşlarına boğulan aile güçlükle ayakta durabildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken minik bebeğin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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