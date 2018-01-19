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9 aylık Umut bebeği paletli ambulans kurtardı

65 santim kar kalınlığının olduğu Düzce'de ateşlenen 9 aylık Umut bebeğin imdanına paletli ambulans yetişti.

AA | 19.01.2018 - 03:29..
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde hastalanan Umut bebek, kar nedeniyle ulaşımın kapanmasından dolayı hastaneye götürülemedi. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen anne Ümmiye Kartal'ın imdadına paletli ambulans yetişti.

9 aylık Umut bebeği paletli ambulans kurtardı

KÖYE 3 SAATTE ULAŞTILAR

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve sis ile karşılaşan ekipler, Umut bebeğe ulaşabilmek için uğraş verdi. Yaklaşık 3 saatlik mücadele sonrası Mengen köyüne ulaşan sağlık ekipleri, Umut bebeği ve annesi Ümmiye Kartal'ı paletli ambulansa alarak Yığılca ilçesine doğru yola çıktı.

İlçeye getirilen Umut bebek, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile Yığılca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Umut bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 aylık Umut bebeği paletli ambulans kurtardı

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