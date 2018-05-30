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9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap yakalandı.

İHA | 30.05.2018 - 21:47..
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Erzurum'da bulunan bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 4 koli içerisinde herhangi bir faturası bulunmayan Sildenafil 100 mg ibareli bin 130 kutu şeklinde her kutuda 8 film tablet olmak üzere 9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden Elmıeh R. A. isimli yabancı uyruklu bir şahıs tarafından gönderilen ve Elmıeh A. isimli yabancı uyruklu şahsın Bursa ili Osmangazi ilçesinde teslim alacağı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

9 bin 40 adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

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