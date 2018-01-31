Bilim insanları, yaklaşık 9 bin yıllık bir kadın iskeletinin kalıntıları üzerinden, o dönemdeki kadınların görünüşünü yeniden biçimlendirdi.

DAHA "YAPILI" BİR YÜZ

Mezolitik Çağ'da yaşayan (MÖ 7 bin yıl) insanların, hem kadınlarının hem de erkeklerinin günümüzden daha maskülen bir yüze sahip olduğu, yapılan yeniden dizayn ile tespit edildi.

9 bin yıl önce kadınların nasıl göründüğü tespit edildi

DAWN'IN YÜZÜNÜ YENİDEN OLUŞTURDULAR

İsveçli arkeolog ve heykeltıraş Oscar Nilsson, yeniden dizayn ettiği kadın iskeletine Dawn adını koydu.

9 bin yıllık kalıntıların taranması sonrası 3D yazıcı yardımıyla yüzüne kavuşan Dawn'ın, 15-18 yaşları arasında hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Nilsson'a göre, insanoğlunun yüzündeki bazı öğeler zaman içinde yumuşarken bazıları da yok olmaya yüz tuttu.

Nilsson, 2010 yılında 11 yaşlarında olduğu tahmin edilen Atinalı bir kızın yüzünü de dizayn etmişti.