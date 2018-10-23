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9 bin yıllık mühür bulundu

Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkat çeken Yumuktepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda yaklaşık 9 bin yıllık mühür ortaya çıktı.

AA | 23.10.2018 - 12:41..
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9 bin yıllık mühür bulundu

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve günümüzde merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.

İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekibin gerçekleştirdiği kazılarda, Neolitik döneme ait obsidyen ok ucu, milattan önce 6 bin 800'lü yıllarda kullanıldığı düşünülen geometrik desenli mühür ile kalkolitik tabakada sayma için kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda sapan taşı çıkarıldı.

9 bin yıllık mühür bulundu

YUMUKTEPE TARİHİ HAKKINDA BİLGİ

Bölgenin geçmişiyle ilgili çok iyi bilgilere ulaştıklarını belirten Caneva, bulunan eserleri müzeye gönderdiklerini belirtti. Kazılarda ulaşılan tabakaların Yumuktepe'nin tarihi hakkında ipuçları verdiğinden bahseden Caneva, 5 farklı yapı katının ortaya çıkartıldığını anlattı.

9 bin yıllık mühür bulundu

9 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Prof. Dr. Isabella Caneva, "Yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait bir mühür bulundu. Mühür özel mülkiyet demek. Onu göstermek için kullanılıyor. Mührün üzerinde geometrik desenler var. Ayrıca çocuk vazo mezarı da bulduk. Geçtiğimiz yıl ilk parçaları çıkmıştı bu yıl da bir kaç parçasını çıkardık. Ancak maalesef çok kötü bir durumda. Vazonun içerisinde çocuk mezarı çıktı. Eksik parçaları da bulursak bir bütün haline getireceğiz bu büyük vazoyu" dedi.

9 bin yıllık mühür bulundu

9 bin yıllık mühür bulundu

9 bin yıllık mühür bulundu


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