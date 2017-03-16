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9 ilde FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

Samsun merkezli 9 ilde yapılan operasyonda aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer'in de bulunduğu 21 zanlı tutuklandı

16.03.2017 - 08:33
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9 ilde FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer'in de olduğu biri emekli 25 rütbeli asker ile bir işçinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

26 ZANLININ İSİMLERİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer ile Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan K, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli yüzbaşılar Mert K, Ferit Ahmet O, Mustafa Murat Ö, Fırat Y. ve Hüseyin B, üsteğmenler Ömer K, Kadir Emrah Ç, Hakkı B, Orhan U, Ömer B. ve Gazi A, teğmenler Ufuk P. ve Murat Tuğrul T, astsubaylar Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Tayfun Y, Furkan K, Mehmet Ç, Mustafa K. ve Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ile işçi Ertan S, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı suçlar" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

5'İ SERBEST KALDI

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer ile Hakan K, Mert K, Mustafa Murat Ö, Hüseyin B, Ömer K, Kadir Emrah Ç, Orhan U, Ömer B, Gazi A, Ufuk P, Murat Tuğrul T, Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Mehmet Ç, Mustafa K, Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ve Ertan S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 16'sının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edildi.

Samsun merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Gaziantep, Sinop, Kocaeli, Muğla, İstanbul ve İzmir'de 7 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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