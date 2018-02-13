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9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde düzenlenen ’yasa dışı bahis’ operasyonunda, aralarında kadınlarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.02.2018 - 08:51..
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Adana Merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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