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9 kişiyi öldüren Japon seri katil yakalandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir evde polis, 8'i kadın 9 kişinin cesedini başları kesilmiş halde buldu.

31.10.2017 - 10:18
  1. Haberler
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KATİL

Tokyo'nun güneyindeki Zama'da bir evde arama yapan polis 8'i kadın 9 kişiye ait vücut parçaları buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis önce 2 kişinin başını bir buz kutusunda buldu. Ancak aramanın devamında toplamda 9 kesik baş ve ceset bulunduğu aktarıldı.

"VÜCUTLAR ÜZERİNDE BİRAZ ÇALIŞTIM"

Dairede yaşayan 27 yaşındaki Takahiro Şiraişi'nin gözaltına alındığı açıklandı. Zanlı polise "Onları öldürdüm ve daha sonra kanıtları saklamak için vücutlar üzerinde biraz çalıştım." dedi.

Japon basınına göre zanlının odasında bir de testere bulundu. Polis yetkileri tüyler ürpertici olayı 23 yaşındaki kayıp bir kadını ararken keşfetti.

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