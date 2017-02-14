9 öğrenciye cinsel istismarda bulunan şoföre 80 yıl hapis

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, müşteki E.D., mağdur kızların Avukatı Ezgi Yurtoğlu, müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avukatı Funda Mine Akdoğan Erdoğan ve sanık O.S.'nin Avukatı Necdet Uğur SEGBİS sistemi ile katıldılar. Sanık O.S.'de duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı.



20. Ceza Dairesi Başkanı Selçuk Kaya, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığa, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen cezanın, taraflar tarafından istinaf edildiğini hatırlattı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Savunması sorulan evli ve iki çocuk sahibi sanık O.S. (59), Kumlukalan Köyü ile Bursa arasında minübüs şoförlüğü yaptığını, mağdur öğrenciler ile köylüleri ücret karşılığı şehre götürdüğünü, öğrencileri okula bırakıp okuldan aldığını belirterek, "Benim arabam aynı zamanda yolcu arabasıdır. Sürekli kalabalıktır. İddia edilen eylemlerin olmasına imkan yoktur. Ben öğrencileri okuldan alır okula bırakırım, aileler ile bu konuda anlaşmamız vardır. Ben herhangi bir şekilde mağdurlara cinsel istismarda bulunmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.



Mağdur kızlar N.D. ve E.D.'nin annesi E.D., sanığın eylemlerini kızlarından öğrendiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Avukatı Funda Mine Akdoğan Erdoğan da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

MİNİBÜS SERVİS ARACI SAYILDI

Esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma Savcısı Güven Öztürk, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık aleyhine, "Cocuğun cinsel istismarı" suçundan kurduğu hükmün kaldırılmasını istedi. Münibüs şoförü olan sanığın aileleri ile ücret karşılığı anlaşarak öğrencileri okula götürdüğünü, bu nedenle hizmet ilşikisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma suçundan da cezalandırılmasını isteyen Savcı Öztürk, sanığın suça konu eylemini bazı öğrencilere karşı birden fazla kez işlediğini öne sürerek, sanığa zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiği yönünden görüş bildirdi.



Son sözü sorulan sanık O.S., suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

MAHKEME CEZAYI YAKLAŞIK 4 KATINA ÇIKARDI

20. Ceza Dairesi, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanığa 9 kız öğrenciye, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan verdiği 27 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırdı. Daire, sanığı bir öğrenciye, "Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 6 ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasını iyi halden 3 yıl 9 aya indirdi.



Daire, sanığı 3 öğrenciye, "Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak sarkıntılık düzeyinde çocuğun zincirleme cinsel istismarı" suçundan toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı, iyi halden de 14 yıl 7 güne indirdi.



Daire, sanığı 5 öğrenciye yönelik eyleminden dolayı da, "Hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak çocuğun basit zincirleme cinsel istismarı" suçundan toplam 75 yıl ile cezalandırdı. Sanığın bu cezası iyi halden 62 yıl 6 aya indirdildi.Verilen cezalar ile birlikte O.S. 80 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.







