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9 PKK'lı terörist mahkemeye sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AA | 18.09.2018 - 18:53..
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Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesi'ne getirildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Adliye önüne elinde Türk bayrağıyla gelen 70 yaşındaki Fatma İzzettinoğlu, teröristlere tepki gösterdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından teröristler, "kasten adam öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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