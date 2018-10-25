9 soruda eğitimde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, yeni eğitim sistemiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

İşte 9 soruda eğitim sistemiyle ilgili merak edilenler..

1- ZORUNLU ANAOKULU

Zorunlu anaokuku eğitimi için ciddi derecede altyapı yatırımları gerekiyor. Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından 3 yıl içinde zorunlu anaokulu eğitimi başlayacak.

2- İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI

lkokula başlama yaşı yeniden düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk bu konu hakkındaki görüşlerini "Bir eğitim bilimci olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim, 5 yaşında ilkokula başlanmaz" diyerek değerlendirdi. 2019 yılında sistemin değişmesi öngörülüyor.

3- PİLOT OKULLARA TASARIM ATÖLYELERİ

Tasarım, beceri atölyeleri pilot okullarda ikinci yarıyıl uygulamaya konulacak. Bu sayede hem öğrencinin aldığı derslerde aldığı verim artacak hem de öğrenci üretime bir adım daha yaklaşmış olacak.

4- LİSELERDE DERS ÇEŞİDİ

Liselerde 16 olan ders sayısı yarıya indirilecek. Böylece Avrupa standartları yakalanmaya çalışılacak. Hâlihazırda Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerindeki liselerde öğrencilere en fazla 7 ders okutuluyor.

Türkiye'de de yakında aynı yaklaşım uygulanacak bu sayede öğrencilerin üzerindeki ders baskısı azalmış olacak.

5- LİSEYE GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI

Liseye geçiş sınavı örnek soruları her ay yayımlanmaya devam edecek. Böylece öğrenciler sınavda hangi dersten ne tür sorular çıkacağını öğrenmiş olacak. Örnek deneme sınavları ile de öğrenciler sınavlara hazırlanabilecek.

6- SINAVSIZ SİSTEM

Sınavla öğrenci alan okul sayısı azaltılarak sınavsız sisteme geçiş konusunda ilk adımlar atılmış olacak. Bu uygulama ile sınavsız öğrenci alan okulların yüzde 40 azalması bekleniyor.

7- LİSELERDE 5 YA DA 6 YABANCI DİL EĞİTİMİ

Dil eğitiminde daha esnek ve modüler biryapıya geçilecek. Öğrenci yaş gruplarına göre; hikaye, proje, tiyatro gibi etkinliklerle dil öğrenimi stratejisi geliştirilecek. 2020’ye kadar 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımı pilot uygulama olarak bazı okullarda uygulanmaya başlanacak.

8- MESLEK LİSELERİNİN ÜRETİMDEKİ HEDEFİ

Meslek liselerinden yapılan hazine kesintisi yüzde 15’ten yüzde 1’e indirilecek. Bu durum rekabeti arttırarak okullarda 100 kata kadar üretim artışını sağlayacak. Hem öğrenci, hem öğretmen gelirden pay alacak.

Böylece hem meslek liseleri üretime katılmış olacak hem de öğrenciler aktif şekilde deneyim kazanabilecek. Bu uygulamanın 1 yıl içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

9- ÖZEL OKULLARA VERİLEN TEŞVİK

Okul öncesi, ilkokul ve temel lise eğitimine kadar birçok öğrenciyi kapsayan özel öğretime teşvik süreci sona eriyor. Özel eğitime verilen teşvik önümüzdeki dönemde sonlandırılacak.



