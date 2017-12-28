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9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenledi.

AA | 28.12.2017 - 06:16..
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Teröristlerin hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçen TSK, Irak'ın kuzeyinde 9 teröristi etkisiz hale getirdi.

9 terörist etkisiz hale getirildi

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSKIrak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınması kapsamında, keşif/gözetleme vasıtalarıyla bugün, Irak'ın kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da tahrip edildi.

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönüş yaptı.

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