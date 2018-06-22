9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

Gala konseri öncesinde seyircileri selamlayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, sanatların içinde insana en gerekli ve soyut olanının müzik olduğunu söyledi. "Belki de bu yüzden yediden yetmişe, mutlusundan mutsuzuna, zengininden fakirine, her dinden, dilden ve her renkten oluşan dünyada herkesin ilgilendiği, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu tür müziktir. Müziğin de varlığını en son icat ettiği inanılmaz form, operadır." diyen Arıkan, festivalde birbirinden değerli dünya çapında tanınmış sanatçıların yer alacağını söyledi.

7 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden biletleri satışa sunulan festival, 7 Temmuz'da sona erecek.