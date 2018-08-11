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9 üniversiteye 170 akademik personel alınacak

Aralarında İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın da bulunduğu toplam dokuz üniversiteye 170 akademik personel alınacak.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 09:49..
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10 Ağustos tarihli Resmi Gazete’ye göre dokuz üniversitenin doktor öğretim üyesi, doçent, profesör gibi çeşitli akademik kadrolarına toplam 170 personel alınacak.

Akademik personel alınacak yükseköğretim kurumları arasında İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da bulunuyor. Başvuru koşulları ve aranan özel şartlar üniversiteye, fakültelere ve akademik kadroya göre değişiyor.

9 üniversiteye 170 akademik personel alınacak

AKADEMİK PERSONEL ALACAK ÜNİVERSİTELER

Adaylar detaylı bilgileri üniversitelerden edinebilir. Akademik personel alınacak üniversiteler şu şekilde,  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi.

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