9 yaşındaki çocuğu, üzerine oturup öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde dokuz yaşında bir kız çocuğu 64 yaşındaki obez akrabasının, kendisini cezalandırmak niyetiyle üzerine oturması sonucu yaşamını yitirdi.

CİNAYET VE ÇOCUĞA İŞKENCEDEN YARGILANACAK

146 kilogram ağırlığındaki Veronica Green Posey, yeğeni Dericka Lindsay’nin cinayetiyle ve çocuğa işkence suçlarıyla yargılanmak üzere tutuklandı.

Escambia Bölge Şerifi, Posey’in Lindsay’i "kontrolden çıktığı" savıyla, cezalandırmak için üzerine oturduğunu, Lindsay’in ebeveynlerinin ise çocuk ihmali ile yargılanacağını aktardı.