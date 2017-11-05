9 yaşındaki çocuğunu öldürdü eşini aradı

İstanbul'un Fatih ilçesinde eşiyle ayrı yaşayan Nezir T.'nin komşulara 9 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü ve annesini aramaları gerektiğini söylediği iddia edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Nezir T. sorguya alındı. Nezir T.'nin ilk ifadesinde, cinnet getirerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

"ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜM, ŞİMDİ GEL AL"

Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü. Baba Nezir T.'nin çocuğunun adı öğrenilemeyen annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.'nin anneyi telefonla arayarak, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" dediği ileri sürüldü.

Baba Nezir T.'nin evden çıkarken komşulara, "Çocuğu öldürdüm annesine haber verin" dediği iddia edildi.