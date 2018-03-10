taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
162,18
PETR
65,6100

9 yaşındaki çocuk tüfekle 6 yaşındaki kardeşini vurdu

Aydın Karacasu'da av tüfeğiyle oynayan 9 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşini yaraladı.

İHA | 10.03.2018 - 21:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

9 yaşındaki çocuk tüfekle 6 yaşındaki kardeşini vurdu

Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesinde dayısına ait evin avlusunda tek kırma av tüfeği ile oynadığı öğrenilen Fatih B. (38) ile Hatice B. (36) çiftinin çocukları Y.B (9) tüfekle oynadığı esnada kaza ile kız kardeşi Z.B’yi (6) sol bacağından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yerden seken saçmaların 5-6 tanesinin minik çocuğun bacağına isabet ettiği öğrenildi. Z.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken müşahede altında tutulduğu Nazilli Devlet Hastanesinden Adnan Menderes Üniversitesinde kontrol amaçlı götürüldü. İncelenmek üzere tüfeğe el konurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bebeğin üzerindeki beze eroin sakladılar
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda bebeğin üzerinde bulunan bezde eroin ele geçirildi.
Taksi şoförü, bıçakla UBER'e saldırdı
İstanbul Harbiye'de sarı taksi şoförü, içinde yolcusu olan UBER aracına saldırdı.
İstanbul'da yaşlı adam araçların arasında sıkıştı
İstanbul Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, zincirleme kaza yapan minibüsle otomobilin arasında kaldı.
Türkiye en çok cilt hastalıklarını merak ediyor
Türkiye'de hasta ve danışanların internetteki aramalarına ilişkin araştırmaya göre, internet kullanıcıları en fazla "cilt hastalıkları"nı arıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

359
Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

97
Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

95
Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

Pilotlar Adana semalarında Cumhurbaşkanı'na selam verdi

177
Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

142
Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

165
YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

YPG'li teröristlerin Kürdistan hayali

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM