9 yaşındaki çocuk tüfekle 6 yaşındaki kardeşini vurdu

Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesinde dayısına ait evin avlusunda tek kırma av tüfeği ile oynadığı öğrenilen Fatih B. (38) ile Hatice B. (36) çiftinin çocukları Y.B (9) tüfekle oynadığı esnada kaza ile kız kardeşi Z.B’yi (6) sol bacağından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yerden seken saçmaların 5-6 tanesinin minik çocuğun bacağına isabet ettiği öğrenildi. Z.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken müşahede altında tutulduğu Nazilli Devlet Hastanesinden Adnan Menderes Üniversitesinde kontrol amaçlı götürüldü. İncelenmek üzere tüfeğe el konurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.