9 yaşındaki kıza taciz iddiasıyla tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde, Koyuncular Mahallesi'nde annesinden ayrı olan babası Mustafa A. ile yaşayan ilkokul öğrencisi M.A.'ya, geçen 19 Haziran'da, iddiaya göre, bisikletinin tekerini şişirtmek için evine gittiği çiftçilik yapan komşuları M.K., elle cinsel tacizde bulundu.

ANNESİNE ANLATTI

Daha önce de M.K.'nin kendisine pek çok kez cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren M.A., yaşadıklarını İzmir'deki annesi Bahar A.'ya anlattı. Eşiyle boşanma davası süren Bahar A., durumu Koyuncular Mahallesi Muhtarı Davut Çelik ile jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine jandarma M.K.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen M.K., işlemlerinin ardından Bozdoğan'da adliye bulunmadığı için Nazilli Adliyesi'nde sevk edildi.

"YANLIŞLIKLA KOLUM DEĞDİ"

Adliyedeki ifadesinde, "Taciz etmedim. Bisikletin tekerini şişirmek isterken yanlışlıkla kolum değdi" diyen M.K. tutuklandı.

"BABAMA SÖYLESEYDİM ÖLDÜRÜR, HAPSE GİRERDİ"

Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan M.A.'nın neden daha önce cinsel tacize uğradığını ailesine anlatmadığının sorulması üzerine, "Babama söyleseydim. O amcayı öldürür, hapse girerdi. Babamın hapse girmesinden korktuğum için yaşadıklarımı bir süre kimseye söyleyemedim" dediği öğrenildi.