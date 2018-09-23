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9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi üzeri taşlarla örtülmüş vaziyette bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde toğrağa verildi.

DHA | 23.09.2018 - 10:43..
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Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan- Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu.

En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi.

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı.

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı


ÜZERİ TAŞLARLA ÖRTÜLÜ HALDE BULUNDU

Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto da kullanıldı. Kars Jandarma JAK timleri, 22 Eylül sabahı, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, minik Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

CENAZESİNİ AMCASI TESLİM ALDI

Sedanur Güzel'in cenazesi dün saaat 16.15'te Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Küçük kızın cenazesinin otopsi işlemleri saat 22.00 sıralarında bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcası Mehmet Güzel tarafından teslim alındı.

Erzurum'dan ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından karşılandı. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Kağızman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile alınarak Paslı köyüne götürüldü.

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

AĞITLAR YAKILARAK TOPRAĞA VERİLDİ

Burada sabahın erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı törenle gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakınları gözyaşına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

Sedanur'un ölümüyle ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı


9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

9 yaşındaki Sedanur son yolculuğuna uğurlandı

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