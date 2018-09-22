9 yaşındaki Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Paslı köyünde yaşayan, Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünden kaybolmuştu.





HERKES SEFERBER OLMUŞTU

Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yapmış fakat uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber vermişti.

Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı.





ÜZERİ TAŞLARLA ÖRTÜLÜ HALDE BULUNDU

7 gündür her yerde didik aranan Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Konuya ilişkin Vali Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2018 tarihinde ilimiz Kağızman İlçesi Paslı Köyünde ailesi tarafından kaybolduğu bilgisi verilen ve anılan tarihten itibaren arama çalışmaları aralıksız devam eden 9 yaşındaki Sedanur Güzel kızımızın cansız bedeni köye 1 km uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunmuştur. Olay hakkında gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanılacaktır.” denildi.



