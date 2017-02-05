9 yıldır aranan şahıs Muğla'da bulundu

2008 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gezmeye gelen Edip Kalem’den (43) bir daha haber alınamadı. Almanya’da oturan ailesi Edip Kalem için kısıtlama kararı aldırdı.

9 YILDIR ARANIYORDU

9 yıldır aranan Kalem, dün akşam saat 20.00 sıralarında Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesi üzerinde yaya olarak Denizli istikametine gittiği esnada jandarmanın dikkatini çekti. Muğla-Denizli karayolunun 47. kilometresinde yakalanan ve yapılan kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı belirlenen şahsın kayıp olarak 9 yıldır arandığı ortaya çıktı.

YAKINLARINA ULAŞTILAR

Jandarma kısıtlama kararının annesi Sevim Kalem’de olduğunu ve ailenin Maraş Elbistan Demirciler köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Demirciler Köyü Muhtarı ile yapılan görüşme sonrası şahsın Almanya’daki yakınları ile irtibata geçildi.