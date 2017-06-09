90 kilo esrar ile yakalanan hakim: Uyuşturucuya karşıyım

Diyarbakır'da, 24 Ocak günü yapılan operasyonda kullandığı araçta 90 kilo esrar maddesi ile yakalanan Erzurum'un Hınıs ilçesi Ağır Ceza Mahkemesi eski üyesi Hakim Halil Soğuksu ve 3 kişiye yönelik soruşturma tamamlandı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen Halil Soğuksu ile ele geçirilen esrar ile bağlantıları olduğu öne sürülen Fuat Akkuş, Halit Çetin ve Rauf Kurt'un 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, şüphelilerden Rauf Kurt'un yüklü miktarda esrar maddesini batı illerine sevk edeceğinin tespit edildiği kaydeden savcı, yapılan teknik takipte sevkiyatın Erzurum'un Hınıs İlçesinde hakim olarak görev yapan Halil Soğuksu ile birlikte yapılacağının belirlendiğini ifade etti. Şüpheli Halil Soğuksu'nun yol güzergahında güvenlik güçlerinin kontrolüne takılmadan geçmek için Rauf Kurt'a eşlik edeceğinin belirlendiğini belirten savcı, iki şüphelinin bulunduğu özel otomobilin Diyarbakır merkezinde Şanlıurfa yolu üzerinde polis tarafından durdurulduğunu vurguladı. Savcı, görevlilerin ön bilgi vereceği sırada aracı kullanan Soğuksu'nun "Hakim-savcı kimliği" göstererek, hakim olduğunu beyan ettiğini belirtti.

HAKİMİN ESRAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Araçta yapılan aramada Halil Soğuksu'ya ait çok sayıda takım elbise ve çanta olduğunu vurgulayan savcı, eşyaların arasında, aracın bagajında ve arka koltuk ayak boşluğunda vakumlu torbalarda 90 kilo esrar maddesi ele geçirildiğini kaydetti. Halil Soğuksu'nun el çantasında ise alüminyom folyoya sarılı 2.5 gram uyuşturucu metamfetamin kristal toz madde bulunduğunu belirten savcı, şüpheli hakimin üzerinde çıkan ve uyuşturucu sevkiyatı karşılığında aldığı değerlendirilen 14 bin 100 lira paraya da el konulduğunu ifade etti. İddianamede şüpheliler Halil Soğuksu ve Rauf Kurt'un yapılan kan testinde esrar kullandıklarının tespit edildiği kaydedildi.

ESRARIN ŞİFRESİ BALIK

Uyuşturucunun tedarikini Fuat Akkuş'un yaptığını, şüphelilerden Rauf Kurt ve Halit Çetin arasında da esrarın satışı konusunda şüpheli görüşmeler tespit edildiğini belirten savcı, birbiriyle bağlantısı tespit edilen tüm şüphelilerin telefonlarının dinlendiğini ifade etti. Şüpheli Fuat Akkuş'un kimliği tespit edilemeyen bir kişiden 5 kilo uyuşturucu istediği telefon görüşmesine dikkat çeken savcı, esrar maddesinen "5 tane balık" olarak şifrelendiğine dikkat çekti.

HAKİM UYUŞTURUCUNUN BATI İLLERİNE SEVKİNİ YAPACAKTI

Şüpheli Rauf Kurt'un uyuşturucu madde ticareti organizasyonunun başında yer aldığını, Fuat Akkuş'un esrarı temin ettiğini belirten savcı, Hakim Halil Soğuksu'nun esrarın batı illerine sevkiyatını yapacağını, diğer şüpheli Halit Çetin'in ise, alıcılara ulaştırılmasını sağlayacağını kaydetti. Soğuksu'nun 'Hakim' kimliğini kullanarak yol kontrol noktalarında aramaya maruz kalmadan esrar maddesini kolaylıkla batı illerine sevk ettiğini belirten savcı, şüpheliye bu amaçla bir araba sağlandığını kaydetti.

"TERÖR BÖLGESİNDE HAKİMİN OTOBÜSLE SEYEHAT ETMESİ DİKKAT ÇEKİCİ"

Şüphelilerin telefon dinlemelerinin satır aralarında uyuşturucunun temini ve nakline ilişkin şifreli konuşmaların bulunduğunu belirten savcı, yakalanan uyuşturucunun batı illerinde değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğunu kaydetti. Hakim Halil Soğuksu'nun sigaraya dahi karşı olduğunu söylediğini ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği görevi yaptığını ifade eden savcı, şüphelinin uyuşturucunun ne anlama geldiğini çok iyi bilmesine karşın çantasında uyuşturucu metamfetamin maddesinin bulunması, idrar tahlilinde esrar içtiğinin tespit edilmesi nedeniyle ifadelerinin samimi bulunmadığını kaydetti. Bir hakimin terörün yoğun olduğu bir bölgede yalnız başına otobüsle seyahat etmesinin dikkat çekici olduğunu belirten savcı, şüphelinin otobüsten indiği noktanın da güvenli bir yer olmadığını vurguladı. Herhangi bir hakim ve savcının kendisini böyle bir riske atamayacağı kaydedilen iddianamede, Halil Soğuksu'nun mesleğinin getirdiği kolaylıktan faydalanarak, uyuşturucu yüklü aracın durdurulmasının önüne geçmeye çalıştığı ifade edildi. Şüpheli Halil Soğuksu'nun üst aramasında 14 bin 100 lira para çıktığını belirten savcı, paranın sağlanacak olan menfaatin peşin ödenen kısmı olduğunu kaydetti.

"SİGARA BİLE KULLANMIYORUM, UYUŞTURUCUYA KARŞIYIM"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan eski Hakim Halil Soğuksu, araçta yakalanan uyuşturucu ile ilgisi olmadığını belirterek, "Rauf beni köylerinin girişinde karşıladı. Eşyalarımı alıp aracın arka koltuğuna yerleştirdi. Mardin'e gitmek istediğimi söyleyince, bana eşlik edebileceğini söyledi. Hatay'a gideceğimi söyleyince beni oraya da bırakabileceğini söyledi. Uyuşturucunun Rauf'a ait olduğunu düşünüyorum. Rauf benim hakim olmamdan dolayı aracın aranmayacağını düşünerek bunu yapmış olabilir. Suçlamaların aslı astarı yoktur. Gayrımeşru yollarla gelir elde etmek gibi bir yola girmedim. Rauf sürekli beni arayıp ne zaman gidersem beni götüreceğini söylüyordu. O gün yorgun olduğunu düşünerek arabayı ben kullandım. Diyarbakır'da yolda bir araba önümüzü kesti. Araçtan polisler indi. Geldiklerinde kendilerine hakim olduğumu söyledim. El çantamda çıkan maddenin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Yorgunluk giderici olarak almıştım. Ben sigara bile kullanmıyorum. Esrara ve uyuşturucuya karşıyım. Araçta uyuşturucu olduğunu bilsem asla binmezdim." dedi.

"BU İŞİN ACEMİSİYİM"

Savcılık sorgusu sırasında uyuşturucunun Hakim Halil Soğuksu'nun eşyaları arasında bulunduğunu söyleyen Rauf Kurt ise, duruşmada ifadesini değiştirdi. Uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirten Kurt, "Bu suçla karşınıza çıktığım için özür dilerim. 4-5 aydır diğer sanıklar boşuna cezaevindedir. Yakalanmadan önce aracı Halil kullanıyordu. Ben aracı kullanması yönünde ısrar ettim. Savcılıktaki ifadelerimin hepsi yalandır. Uyuşturucuylu yerde buldum. Hakim bey gelince onu Hatay'a götüreceğim, götürürken de esrarı götüreceğimi düşündüm. Ben bu işin acemisiyim. ne yapacağımı bilmiyordum." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanıklardan Fuat Akkuş'un tahliyesine hükmetti. Halil Soğuksu, Halit Çetin ve Rauf Kurt'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.