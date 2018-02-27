taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8110
EURO
4,6625
ALTIN
161,15
PETR
66,4700

90 yaşındaki kadın askere destek için malını bağışladı

Çankırı'da yaşayan 90 yaşındaki Satı Yapraklı, gazi eşinden kalan tüm mal varlığını devlete bağışladı.

İHA | 27.02.2018 - 18:04..
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken vatandaşlar da askerlere desteklerini esirgemiyor.

SATI NİNE MAL VARLIĞINI BAĞIŞLADI

Çankırı'da askerler için örgü ören huzurevi sakinlerinden 90 yaşındaki Satı Yapraklı, gazi eşinden kalan tüm mal varlığını devlete bağışladığını belirterek, ördüğü atkıları Afrin’de nöbet bekleyen Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Mehmetçiklere bol bol dua eden kadınlar da, el emeğiyle yaptıkları ürünleri askerlere göndereceklerini ifade ettiler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefatinin 7. yıl dönümünde yayınladığı videoyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı unutmadı.
Türkiye Çekya'ya nota verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salih Müslim'in serbest bırakılmasından dolayı Çekya'ya nota verildiğini açıkladı.
Hatay’da 1 terörist ölü ele geçirildi
Hassa ilçesindeki Amanos Dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan terör mevzilerine bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de hilâl şeklindeki bölgeyi teröristlerden temizledi. Afrin merkezine başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, Raco bölgesini ablukaya almış durumda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

155
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

767
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

189
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

317
Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

82
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

219
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM