90 yaşındaki kadın askere destek için malını bağışladı

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken vatandaşlar da askerlere desteklerini esirgemiyor.

SATI NİNE MAL VARLIĞINI BAĞIŞLADI

Çankırı'da askerler için örgü ören huzurevi sakinlerinden 90 yaşındaki Satı Yapraklı, gazi eşinden kalan tüm mal varlığını devlete bağışladığını belirterek, ördüğü atkıları Afrin’de nöbet bekleyen Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Mehmetçiklere bol bol dua eden kadınlar da, el emeğiyle yaptıkları ürünleri askerlere göndereceklerini ifade ettiler.