90 yaşındaki Rus cerrah günde 4 ameliyata giriyor

Rusya'nın Ryazan kentinde bir hastanede çalışan 90 yaşındaki Alla Levuşkina adlı cerrahın günde 4 hastayı ameliyat ettiği öğrenildi.

10 BİN HASTAYI AMELİYAT ETTİ

Levuşkina şimdiye kadar yaklaşık 10 bin hastayı ameliyat ettiğini anlatıyor. Boyunun küçük olmasından dolayı ameliyat sırasında küçük bir merdiven kullanıyor.

''DOKTURLUK BİR HAYAT TARZIDIR''

Emektar cerrah, yaşına rağmen emekli olmayı düşünmediğini söyledi: "Doktorluk sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Neden emekliye ayrılmıyorum diye sık sık soruyorlar. İşimi bırakırsam kim cerrahlık yapacak?"





Gençlik yıllarında jeoloji mühendisi olmayı arzuladığını anlatan Levuşkina, "Günün birinde Veresayeva'nın 'Doktorun Günlüğü' adı eserini okuyunca doktor olmaya karar verdim. Bir kaç kez sınava girdim ve sonunda Tıp Üniversitesi'ni kazanmayı başardım" şeklinde konuştu.