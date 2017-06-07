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90 yaşındaki yaşlı kadını gasp eden zanlı tutuklandı

Marmaris'te Sebahat Çelebi'nin başına silah dayayıp, yaşlı kadını gasp eden 34 yaşındaki S.S. isimli zanlı yakalandı.

07.06.2017 - 08:33
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İddiaya göre, Sebahat Çelebi (90) 3 Haziran'da Kemeraltı Mahallesinde tekerlekli sandalyesi ile kordonda gezintiye çıktı. Bu sırada bisikletiyle yanına yaklaşan Azerbaycanlı S.S. (34) Çelebi'ye evine götürme teklifinde bulundu. Yaşlı kadınla evine giden şüpheli, Çelebi'yi burada silahla tehdit etti. Şüpheli tarafından darbedilen Çelebi, evdeki ziynet eşyalarını da bu kişiye verdi.

ÇALDIĞI ZİYNET EŞYALARIYLA YAKALANDI

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın haber verilmesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, otobüsle Antalya'nın Demre ilçesi otogarına gittiğini belirlediği şüpheliyi ziynet eşyalarıyla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.

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