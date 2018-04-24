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90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı

Hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın farklı türdeki çalışmalarından oluşan '90 Yıl 90 Eser' sergisi açıldı.

AA | 24.04.2018 - 17:26..
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Hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan'ın '90 Yıl 90 Eser' sergisi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali, Sirkeci Garı Büyük Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Çalışkan, Yeditepe Bienali'nin büyük emeklerle hayata geçirildiğini ve emek harcayanları tebrik ettiğini söyledi.

90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı

"ÇOCUKLUĞUMUN RESİMLERİNİ ÖZLÜYORUM"

Güzel yazıya ve resim sanatına olan merakının çocukluğunda başladığını aktaran Çalışkan, "İlk okula başladığımdan beri hem okumayı hem yazmayı bırakmadım. Başka bir meslek sahibi olarak büyümüş ve yetişmiş olsaydım, gerektiği zaman okur, gerektiği zaman yazardım. Şimdi ise hep okuyup yazıyorum. Çocukluğumda yaptığım resimleri özlüyorum. Çünkü serbesttim, özgürdüm. Kimse benden hesap sormazdı. 'Bu nedir?' diyen yoktu. Çocuk hiçbir art niyet beslemez. O yüzden çizdikleri de boyadıkları da düşünceleri gibidir"dedi.

90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı

30 NİSAN'A KADAR AÇIK

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı

90 Yıl 90 Eser sergisi açıldı

Ressam Etem Çalışkan

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