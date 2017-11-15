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Cinsel istismarcının serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz

Antalya'da, 10 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayan anne, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

15.11.2017 - 14:21
  1. Haberler
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Antalya'da müzisyenlik yapan 44 yaşındaki F.Y., sık sık seyahat ettiği için 10 yaşındaki kızına Muratpaşa İlçesi'nde oturan annesi bakıyordu. Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi.

F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı tespit edildi.

Cinsel istismarcının serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz

90 YIL HAPİS İSTEMİYLE DABA AÇILDI

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, anne F.Y. de hazır bulundu. Duruşmada, mağdur kızın pedagog eşliğinde verdiği ifadesi okundu. Mağdur kız ifadesinde, A.Ö.'nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mağdur kız, en son Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının yapıldığı günlerde A.Ö.'nün yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Cinsel istismarcının serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Yargılama sonunda mahkeme, 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Tecavüz olayının adli tıp raporuyla kesinleştiğini belirten anne F.Y.'nin tepki gösterdiği tahliye kararına, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da itiraz etti. Başsavcılık, ilgili mahkemeye dün itiraz dilekçesi verdi. Sanığın üzerine atılı suçlara yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen dilekçede, mağdur kızın 10 yaşında olduğu, travma geçirdiği ve bu nedenle tarihleri karıştırabileceğine yer verildi. Dilekçede, araştırmanın belirtilen tarihlerde yapılmasının doğru olmadığı, bu nedende adli kontrol şartının kaldırılması, A.Ö.'nün tutuklu yargılanması istendi.

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