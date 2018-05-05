900 milyon TL'lik OGS ve HGS borcu hafifleyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'yle (HGS) ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

OGS VE HGS'DE TOPLAM CEZA 900 MİLYON

Arslan, "Bekleyen 7.5 milyon tebligat var. Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki cezalar 900 milyon TL civarında. TBMM'ye gelen tasarıyla bu cezai müeyyideyi ortadan kaldıracağız. Vatandaşımız sadece ana parayı yasal faiziyle ödeyecek." dedi.

"SEÇİMLERDE SİBER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI"

Bütün seçimlerde güvenliğin sağlanması konusunda çok titiz davrandıklarını belirten Bakan Arslan, "24 Haziran'daki seçimde de aynı titizliği göstereceğiz. Hükümet olarak bu konuda her türlü tedbiri aldık. Sistemlerde herhangi bir aksaklık olmaması için siber güvenlik konusunda da tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük projelere etkisine dair bilgi veren Arslan, şunları anlattı: "Koalisyon dönemlerinde bu işleri yapmanın ne kadar zor olduğunu gördük, biliyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütün bunlar aradan çıkacak. İş ve işlem yapma kolaylaşacak."

"KANAL İSTANBUL'U BU YIL İHALE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kanal İstanbul Projesi'nde sondajların yapıldığını anlatan Arslan, "Kanaldan geçecek gemi büyüklüklerine bağlı simülasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde, ihale etmeyi hedefliyoruz." dedi.

SABİHA GÖKÇEN'İN 2. PİSTİ GELECEK YIL HİZMETE GİRİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde kara ve denizdeki sondajlarla Haliç'teki işlemlerin tamamlandığını anlatan Arslan, kısa sürede ihlaye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Arslan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti gelecek yıl hizmete girecek. Çukurova Havalimanı'nda da 2019'a kadar altyapıyı bitireceğiz." şeklinde konuştu.

"PROJELERİ DURDURARAK MI ÜLKEYİ BÜYÜTECEKLER"

Bakan Arslan, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin ise "İyi güzel de bir partinin liderisiniz, genel başkanısınız ve ben 'bu ülkeyi yöneteceğim' diyorsunuz ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin yönetim tarzının değiştiğinin farkında değilsiniz ya da kendinize güvenmiyorsunuz. Onun yerine size rakip olan birini ekarte etmek adına bir yol izliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin, büyük projeleri durdurma söylemi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Yani bunlar seçimi kazanırsa, Türkiye'nin büyümesini sağlayan Yeni Havalimanını, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni, Kanal İstanbul'u, hızlı tren projelerini durdurarak mı ülkeyi büyütecekler." diye sordu.