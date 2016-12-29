900 yıllık Hüsamiye Medresesi bakımsızlıktan çöktü

Tarihi ve mimari dokusuyla açık hava müzesini andıran ve Mardin’in en eski yapılarından biri olan Hüsamiye Medresesi bakımsızlığın ve ilgisizliğin ‘kurbanı oldu.’ Medresenin büyük bir bölümünde çökme meydana geldi.

" BAKIMI BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILDI"

Medresenin ‘keşfedilmeyi beklediğini’ ve yaklaşık 30 ay önce hem İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne hem de Müze Müdürlüğü’ne başvurduklarını aktaran Mehmet Selim Parlakoğlu adlı yurttaş şunları söyledi: “Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’ne yaptığımız girişimler maalesef yaklaşık 30 aydır bürokratik engellere takılmıştır. Burada oturan insanlar, bu tarihi mekanın kurtulması için tapularını devlete hibe etmişlerdir. 6 ay önce sağlam olan duvar bile yıkıldı. Bu duvarlar birbirini takip edecek ve bir tarih gözler önünde yok olacak maalesef. Mardin’e tarih ve kültür kenti diyoruz ama bu nadide kültür mekanına sahip çıkamıyoruz. Buranın her tarafı tarih.”