Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 7-8 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 9 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.