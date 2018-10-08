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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA | 08.10.2018 - 15:53..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 7-8 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 9 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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