taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5252
EURO
4,0673
ALTIN
140,65
PETR
48,7000

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

19.07.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi akşamı Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösteren biri 18 yaşından küçük olmak üzere 10 şüpheli, molotofkokteylli saldırıya katıldıkları iddiasıyla yakalandı.

Ayrıca terör örgütünün İstanbul'daki sözde özel kuvvetler hücresine yönelik operasyonların devamında, daha önce PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerle irtibatları bulunduğu belirlenen iki şüpheli de gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ekiplerin, Başakşehir'deki saldırıyla ilgili diğer 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Manisa'da deprem meydana geldi
Manisa'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'a eylem için gelen terörist öldürüldü
Van'ın İpekyolu İlçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, şehre eylem için geldiği öğrenilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul'da selin bilançosu
Dün İstanbul’da yaşanan sel felaketinin 150-200 milyon TL’lik sigortalı hasara neden olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor
Yunanistan her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırlarken, Türkiye'de Yunan turist sayısı her geçen yıl azalıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

91
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

30
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

36
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

77
Merkel'den Büyükada açıklaması

Merkel'den Büyükada açıklaması

36
Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

Konsomatrislerden 'turistiz' savunması

4
Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM