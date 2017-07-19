İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi akşamı Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 14 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösteren biri 18 yaşından küçük olmak üzere 10 şüpheli, molotofkokteylli saldırıya katıldıkları iddiasıyla yakalandı.

Ayrıca terör örgütünün İstanbul'daki sözde özel kuvvetler hücresine yönelik operasyonların devamında, daha önce PKK/KCK'ya üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerle irtibatları bulunduğu belirlenen iki şüpheli de gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Ekiplerin, Başakşehir'deki saldırıyla ilgili diğer 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise sürüyor.