Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Her hafta yayımlanan kitaplar okuma seçeneğimizi de çeşitlendiriyor. Anı, günlük, deneme, roman, öykü, tarih, araştırma, inceleme, psikoloji, felsefe, şiir gibi alanlarda yayımlanan eserler, okuma şenliği sunuyor.

Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler arasında sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir okuma listesi oluşturduk.

Mustafa Kutlu - İlmihal Yahut Arzuhal

Usta öykücü Mustafa Kutlu'dan yeni denemeler.

Yazar: Mustafa Kutlu

Yayınevi: Dergâh Yayınları

Türü: Deneme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 174

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Tess Gerritsen - Ucubeler

Dünyaca ünlü polisiye yazarı Tess Gerritsen’den gerilimli, şaşırtıcı bir hikâye.

Yazar: Tess Gerritsen

Yayınevi: Doğan Kitap

Çeviren: Erhan Derya Kibaroğlu

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 68

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Karine Lambert - O Zaman Dans

O Zaman Dans isimli romanında Karine Lambert alışılmadık, büyülü bir aşkın hikâyesini, sayfalar boyunca bir kez bile klişelere yaslanmadan, kalplere dokunan bir sıcaklıkla anlatıyor.

Yazar: Karine Lambert

Yayınevi: Nebula Yayınları

Türü: Roman

Çeviren: Melis Oflas

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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Orson Scott Card - Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri





Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri’nde Orson Scott Card bu türü ve dolaylı olarak da kültürü dönüştüren yazarları ve onların öne çıkan öykülerini titizlikle seçip eşsiz bir panorama sunuyor.

Yazar: Orson Scott Card

Yayınevi: İthaki Yayınları

Yayına hazırlayan: Arzu Akbatur

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 712

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İdefix

Siddhartha Mukherjee - Gen





Tüm Hastalıkların Şahı’yla Pulitzer kazanan Siddhartha Mukherjee, kendi ailesindeki şizofreni geçmişinden yola çıkarak bizleri bilim tarihinin en güçlü ve tehlikeli fikirlerden birinin doğuşu, gelişimi ve geleceği üstüne muazzam bir yolculuğa çıkarıyor

Yazar: Siddhartha Mukherjee

Yayınevi: domingo Yayınları

Çeviren: Cem Duran

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Syf: 616

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Erlend Loe - Naif Süper

Ülkemizde Doppler romanıyla tanınan ve Norveç’in en çok okunan yazarlarından biri olan Erlend Loe’dan sadeliğiyle pırıl pırıl parlayan ve tüm dünyada ses getirmiş eğlenceli bir roman.

Yazar: Erlend Loe

Yayınevi: Siren Yayınları

Çeviren: Dilek Başak

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 201

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İsmail Güzelsoy - Hatırla

İsmail Güzelsoy'den yepyeni bir roman: Hatırla

Yazar: İsmail Güzelsoy

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 360

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Sâdık Hidayet - Kör Baykuş

Sâdık Hidayet’in eserlerinde, onun manevi ve dünyevi sorunlarından ziyade, güzelliğe dair düşüncelerini görmek mümkündür. Kör Baykuş da bunun en iyi örneğidir.

Yazar: Sâdık Hidayet

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Seval Günbal

Baskı yılı: 2018

Syf: 112

Not: Kör Baykuş, bütün kitapçılarda satılıyor. Fakat, henüz internet ortamında satışa çıkmadığı için satış linkini koyamadık.)

Maria A. Macciocchi - Faşizmin Analizi

Faşizmin Analizi Maria-Antonietta Macchiocchi tarafından 1975 yılında Vincennes Üniversitesi’nde verilen ve kendi konularında uzman olan bilimadamlarının da katılımıyla gerçekleşen bir seminerden, faşizm ve yeni-faşizm incelemelerine yoğunlaşmış bir toplu çalışmadan doğmuştur.

Yazar: Maria A. Macciocchi

Yayınevi: İnkılap Kitabevi

Çeviren: Cemal Süreya

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 335

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Nebil Özgentürk - Daima Şık

Nebil Özgentürk’ün Karakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün giyim tarzını anlattığı yeni kitabı Daima Şık okurlarla tanıştı.

Yazar: Nebil Özgentürk

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Türü: Anı

Baskı yılı: 2018

Syf: 288

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]