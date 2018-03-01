Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Her hafta yayımlanan kitaplar okuma seçeneğimizi de çeşitlendiriyor. Anı, günlük, deneme, roman, öykü, tarih, araştırma, inceleme, psikoloji, felsefe, şiir gibi alanlarda yayımlanan eserler, okuma şenliği sunuyor.
Bu hafta sonu yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin gözden kaçırmaması gereken eserler arasında sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir okuma listesi oluşturduk.
Mustafa Kutlu - İlmihal Yahut Arzuhal
Usta öykücü Mustafa Kutlu'dan yeni denemeler.
Yazar: Mustafa Kutlu
Yayınevi: Dergâh Yayınları
Türü: Deneme
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 174
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Tess Gerritsen - Ucubeler
Dünyaca ünlü polisiye yazarı Tess Gerritsen’den gerilimli, şaşırtıcı bir hikâye.
Yazar: Tess Gerritsen
Yayınevi: Doğan Kitap
Çeviren: Erhan Derya Kibaroğlu
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 68
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Karine Lambert - O Zaman Dans
O Zaman Dans isimli romanında Karine Lambert alışılmadık, büyülü bir aşkın hikâyesini, sayfalar boyunca bir kez bile klişelere yaslanmadan, kalplere dokunan bir sıcaklıkla anlatıyor.
Yazar: Karine Lambert
Yayınevi: Nebula Yayınları
Türü: Roman
Çeviren: Melis Oflas
Baskı yılı: 2018
Syf: 176
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Orson Scott Card - Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri
Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri’nde Orson Scott Card bu türü ve dolaylı olarak da kültürü dönüştüren yazarları ve onların öne çıkan öykülerini titizlikle seçip eşsiz bir panorama sunuyor.
Yazar: Orson Scott Card
Yayınevi: İthaki Yayınları
Yayına hazırlayan: Arzu Akbatur
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Syf: 712
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Siddhartha Mukherjee - Gen
Tüm Hastalıkların Şahı’yla Pulitzer kazanan Siddhartha Mukherjee, kendi ailesindeki şizofreni geçmişinden yola çıkarak bizleri bilim tarihinin en güçlü ve tehlikeli fikirlerden birinin doğuşu, gelişimi ve geleceği üstüne muazzam bir yolculuğa çıkarıyor
Yazar: Siddhartha Mukherjee
Yayınevi: domingo Yayınları
Çeviren: Cem Duran
Türü: Hikâye
Baskı yılı: 2018
Syf: 616
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Erlend Loe - Naif Süper
Ülkemizde Doppler romanıyla tanınan ve Norveç’in en çok okunan yazarlarından biri olan Erlend Loe’dan sadeliğiyle pırıl pırıl parlayan ve tüm dünyada ses getirmiş eğlenceli bir roman.
Yazar: Erlend Loe
Yayınevi: Siren Yayınları
Çeviren: Dilek Başak
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 201
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
İsmail Güzelsoy - Hatırla
İsmail Güzelsoy'den yepyeni bir roman: Hatırla
Yazar: İsmail Güzelsoy
Yayınevi: Doğan Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 360
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Sâdık Hidayet - Kör Baykuş
Sâdık Hidayet’in eserlerinde, onun manevi ve dünyevi sorunlarından ziyade, güzelliğe dair düşüncelerini görmek mümkündür. Kör Baykuş da bunun en iyi örneğidir.
Yazar: Sâdık Hidayet
Yayınevi: Timaş Yayınları
Çeviren: Seval Günbal
Baskı yılı: 2018
Syf: 112
Not: Kör Baykuş, bütün kitapçılarda satılıyor. Fakat, henüz internet ortamında satışa çıkmadığı için satış linkini koyamadık.)
Maria A. Macciocchi - Faşizmin Analizi
Faşizmin Analizi Maria-Antonietta Macchiocchi tarafından 1975 yılında Vincennes Üniversitesi’nde verilen ve kendi konularında uzman olan bilimadamlarının da katılımıyla gerçekleşen bir seminerden, faşizm ve yeni-faşizm incelemelerine yoğunlaşmış bir toplu çalışmadan doğmuştur.
Yazar: Maria A. Macciocchi
Yayınevi: İnkılap Kitabevi
Çeviren: Cemal Süreya
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2018
Syf: 335
Kitabı satın almak için linjki tıklayın:
Nebil Özgentürk - Daima Şık
Nebil Özgentürk’ün Karakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün giyim tarzını anlattığı yeni kitabı Daima Şık okurlarla tanıştı.
Yazar: Nebil Özgentürk
Yayınevi: Karakarga Yayınları
Türü: Anı
Baskı yılı: 2018
Syf: 288
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]