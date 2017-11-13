Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 158,4 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 260 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 158,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.060 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.276 dolardan işlem görüyor.