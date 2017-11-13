taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.486
USD
3,8566
EURO
4,4922
ALTIN
158,31
PETR
63,5400

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gramı 158,3 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.060 liradan satılıyor.

13.11.2017 - 10:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 158,4 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 260 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 158,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.060 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 1.276 dolardan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
Elektrik tüketimi ekimde arttı
Türkiye'nin elektrik tüketimi, Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 6 artarak 23 milyar 161 milyon 713 bin kilovatsaate yükseldi.
Cari açık eylülde beklentilerin üzerinde
Cari açık Eylül ayında 4.53 milyar dolar ile 4.13 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Kırmızı et üretimi azaldı
Kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 301 bin 331 ton oldu.
Brent petrolün varili 63 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 63,52 dolarda yatay seyrediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

36
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

104
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

41
Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

72
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

105
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

84
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM