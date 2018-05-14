İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

BM kararına rağmen uluslararası mekanizma ve kararları yok sayarak ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıyla ilgili DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar açıklamalarda bulundu.

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Direnişin tekerlekli sandalyeli sembolü Salah şehit oldu

Filistin halkı İsrail karşısında onurlu direnişini sürdürüyor ancak, İsrail askerleri de Fliistinli sivilleri aımasızca katletmeye devam ediyor. Tekerlekli sandalyesiyle direnen Abu Salah şehit oldu