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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail hava kuvvetleri Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktayı vurdu

AA | 14.05.2018 - 18:36..
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.

5 FARKLI NOKTAYA SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İSRAİL KATLİAMLARI

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında bugün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 43 Filistinli şehit oldu, binden fazla kişi yaralandı.

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