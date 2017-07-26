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Nikki Haley, BM’de İsrail’e toz kondurmadı

Nikki Haley, Mescid-i Aksa’daki durumun ele alınması için düzenlenen toplantıda İsrail yerine İran ve Lübnan'ı eleştirdi.

26.07.2017 - 16:18
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Nikki Haley, BM’de İsrail’e toz kondurmadı

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İsrail basını tarafından ‘Yahudilerin yeni şövalyesi’ olarak tanımlanan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin İsrail hakkında açıklamalar yapmaktan çekinmediğini, ancak hiç kimsenin Hizbullah’ın adını telaffuz etmediğini iddia etti.

Ülkesinin ‘Kudüs’te yükselen gerilimle ilgili olarak herkes taşıdığı endişeyi paylaştığını’ belirten Haley, “Tüm taraflar gerilimi düşürmek için çalışmalı. Biz de bunun için elimizden geleni yardımı yapmayı teklif ediyoruz” dedi.

‘BM GÜVENLİK KONSEYİ, İSRAİLİ TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ’

Konuyu İsrail’in Ortadoğu’da ‘yıldızının barışmadığı’ İran ve Lübnan'a getiren Haley, BM Güvenlik Konseyi’nin Ortadoğu’yu olduğundan daha da karmaşık hale getirdiğini savundu.

Haley, AIPAC’te verdiği “İsrail’in itilip kakıldığı günler sona erdi” sözüne yerine getirircesine konuşmasını şöyle sürdürdü: “İsraili takıntı haline getirmiş ve Ortadoğu’daki çatışmaların ve ölümlerin ana kaynaklarından birinin İran ve onun ortağı Lübnan Hizbullahı olduğu bilgisini reddediyor.”

Hizbullah’ın hem askeri hem de siyasi kanadı olduğunu hatırlatan Haley, “Bu Hizbullah için işe yarar bir bahane ama tehlikeli bir kurgu” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’ni, Hizbullah’ın Lübnan hakkındaki BM kararlarını ihlal etmesine tepki göstermediği için korkak davranmakla suçlayan Haley, “Güvenlik Konseyi çok uzun bir süre Lübnan halkı için statüko kabul edilebilirmiş gibi davranmayı seçti. Bu doğru değil. Hizbullah’ın yasadışı silahları Lübnan halkını büyük bir tehlikeye sokuyor” diye konuştu.

‘BU KONSEY, HİZBULLAH KELİMESİNİ BİLE KULLANMADI’

Haley sözlerini şöyle sürdürdü: “Dikkat çekecek derecede, bu konsey, Lübnan hakkındaki son kararlarında Hizbullah kelimesini bile kullanamadı. Burada pek çok kişi memnuniyetle İsrail’in adını veriyor ama Hizbullah bir şekilde yasak bölgede. Bu absürt. Bundan da kötüsü tehlikeli. İran ve Hizbullah tarafından rutin şekilde ihlal edilen kendi kararlarımızı yerine getirmek konusunda ciddi olmalıyız.”

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