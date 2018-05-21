Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK’dan yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2018 tarihinde Tunceli/Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük olduğu tespit edilmiştir." denildi.

14 YIL ÖNCE PKK'YA KATILDI

"Şevger" kod adlı Zeynal Küçük isimli teröristin 14 yıl önce terör örgütü PKK’ya katıldığı, sözde Ovacık gücü eski sorumlusu olduğu, Çemişgezek ilçesinde lojman ve emniyete saldırı eylemleri ile 3 kişinin kaçırılması ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına karıştığı ortaya çıktı.