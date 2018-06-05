taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.890
USD
4,6072
EURO
5,3961
ALTIN
191,40
PETR
75,5300

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu.

İHA | 05.06.2018 - 10:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, gönderme merkezine geceden gelerek kurulan dev çadırlarda sıraya giriyor. Suriyeliler saat 08.00’den itibaren ülkelerine gidiyor.

32 BİN SURİYELİ GİTTİ

Şu ana kadar bayram için giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu. Suriyelilerin ülkelerindeki yakınları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri gözlenirken, 0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye’ye gidiyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERE GİDİYORLAR

Suriyeliler, Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından icra edilen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile barış ve güvenliğin sağlandığı bölgelere gidiyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaparken belirttikleri sınır kapısından geçiş yapabiliyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 24 Haziran anketi

ORC'nin 24 Haziran anketi

227
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

114
Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

51
Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

72
Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

23
Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Aziz Yıldırım'ın son sözleri

46
Muharrem İnce'nin Van hezimeti

Muharrem İnce'nin Van hezimeti

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM